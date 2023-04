Harrison Ford a Cannes con Indiana Jones e il Quadrante del destino

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 aprile 2023) Se ne parlava da tempo, avevamo scritto della forte possibilità chee ildelvenisse presentato al festival di, adesso è ufficiale,sarà sulla Croisette il il 18 maggio. Quando uscirà nei cinema italianie ildel? Il film arriverà in sala in Italia con Disney dal 28 giugno (stessa data per la Francia, il 30 in Usa). Diretto da James Mangold, connei panni del leggendario eroe, arriva 15 anni dopo la presentazione nel 2008 die il regno del teschio di cristallo diretto da Steven Spielberg. James Mangold “Nel 1995, ...