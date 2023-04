Hanno “inventato” il clone italiano di ChatGPT: PizzaGPT (Di lunedì 3 aprile 2023) C’è chi ha esultato e chi ha contestato la decisione del Garante per la Privacy italiano. E poi c’è chi ha deciso di offrire al pubblico del Bel Paese un clone di ChatGPT perfettamente funzionante (anche se ancora un po’ lento e con un’interfaccia migliorabile). Si chiama PizzaGPT e si tratta di una piattaforma basata sull’API di OpenAI, quindi sovrapponibile alle caratteristiche (per quel che riguarda il livello “conversazionale”) della chatbot bloccata (almeno per il momento) nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Cosa succede ora che OpenAI ha sospeso ChatGPT in Italia? A realizzare la piattaforma, che ha un “focus” specifico su uno dei piatti che identifica l’Italia nel mondo, è stato un giovane italiano che vive all’estero. Dopo aver saputo della decisione del Garante per la Privacy e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 aprile 2023) C’è chi ha esultato e chi ha contestato la decisione del Garante per la Privacy. E poi c’è chi ha deciso di offrire al pubblico del Bel Paese undiperfettamente funzionante (anche se ancora un po’ lento e con un’interfaccia migliorabile). Si chiamae si tratta di una piattaforma basata sull’API di OpenAI, quindi sovrapponibile alle caratteristiche (per quel che riguarda il livello “conversazionale”) della chatbot bloccata (almeno per il momento) nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Cosa succede ora che OpenAI ha sospesoin Italia? A realizzare la piattaforma, che ha un “focus” specifico su uno dei piatti che identifica l’Italia nel mondo, è stato un giovaneche vive all’estero. Dopo aver saputo della decisione del Garante per la Privacy e ...

