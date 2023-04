“Hanno escluso Tavassi”. GF Vip 7, bomba a poche ore dalla finale: protestano famiglia e fan (Di lunedì 3 aprile 2023) Paradossale quanto successo al GF Vip 7 e ad Edoardo Tavassi. A poco dalla finale del reality show, prevista nella serata di lunedì 3 aprile, la famiglia del concorrente ha fatto una brutta scoperta in relazione ad una sua esclusione. Inoltre, è stata proprio pubblicata la foto che testimonia l’inaspettata decisione della produzione. E non sappiamo se questi strascichi ci saranno anche nell’ultima puntata della trasmissione. Questa edizione è stata indubbiamente una delle complicate per Alfonso Signorini. Questa esclusione clamorosa del GF Vip 7 ad Edoardo Tavassi sta facendo discutere moltissimo. Nessuno aveva nemmeno lontanamente immaginato che potesse accadere una cosa simile, ma effettivamente ha avuto luogo. Potrebbe anche essersi trattato di un errore in buonafede, ma la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Paradossale quanto successo al GF Vip 7 e ad Edoardo. A pocodel reality show, prevista nella serata di lunedì 3 aprile, ladel concorrente ha fatto una brutta scoperta in relazione ad una sua esclusione. Inoltre, è stata proprio pubblicata la foto che testimonia l’inaspettata decisione della produzione. E non sappiamo se questi strascichi ci saranno anche nell’ultima puntata della trasmissione. Questa edizione è stata indubbiamente una delle complicate per Alfonso Signorini. Questa esclusione clamorosa del GF Vip 7 ad Edoardosta facendo discutere moltissimo. Nessuno aveva nemmeno lontanamente immaginato che potesse accadere una cosa simile, ma effettivamente ha avuto luogo. Potrebbe anche essersi trattato di un errore in buonafede, ma la ...

