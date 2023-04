Hamilton - Verstappen, per una volta niente contatti (Di lunedì 3 aprile 2023) Con il vantaggio che si ritrova Red Bull, non c'è ragione per cui prendersi rischi esagerati, anche dopo una partenza tutt'altro che da incorniciare, come quella di Max Verstappen a Melbourne. In ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) Con il vantaggio che si ritrova Red Bull, non c'è ragione per cui prendersi rischi esagerati, anche dopo una partenza tutt'altro che da incorniciare, come quella di Maxa Melbourne. In ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoFroldi : RT @Fred__18: Per chi non avesse visto il video del sorpasso di #Verstappen dall'onboard di #Hamilton avviso che è sconsigliato ai deboli d… - Fred__18 : Per chi non avesse visto il video del sorpasso di #Verstappen dall'onboard di #Hamilton avviso che è sconsigliato a… - ilfoglio_it : Due bandiere rosse, tre partenze, bandiera a scacchi dietro Safety car. Non poteva andare peggio il terzo Gran prem… - 20_sonoiopaolo : @fayeval90 @Nick_cannonier @itsgiuliadip Era una risposta generica per quello che leggo in giro. Gli atteggiamenti… - Nick_cannonier : @fayeval90 @20_sonoiopaolo @itsgiuliadip Che vabbè ci può stare un errore di concentrazione però jaaa... Mi dispiac… -