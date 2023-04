Ha un malore mentre passeggia con il figlio, 55enne morto ad Anzio (Di lunedì 3 aprile 2023) . Doveva essere una tranquilla passeggiata tra padre e figlio per le strade del porto, ma in realtà si è rivelata una tragedia dal catastrofico epilogo. I due erano vicini a un bar nella zona del porto, quando l’uomo di mezza età ha sentito una fitta al petto mentre camminava. Un dolore immane durato poche manciate di secondi, considerato come l’uomo sia morto subito senza la possibilità di essere rianimato e quindi tenuto in vita. Uomo muore per un malore mentre passeggia ad Anzio Che sia stato un malore a uccidere l’uomo, è un dato abbastanza palese. Ma il medico legale, adesso, vuole capire che tipo di cause hanno portato a un decesso così immediato e fulminante. L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, domenica 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) . Doveva essere una tranquillata tra padre eper le strade del porto, ma in realtà si è rivelata una tragedia dal catastrofico epilogo. I due erano vicini a un bar nella zona del porto, quando l’uomo di mezza età ha sentito una fitta al pettocamminava. Un dolore immane durato poche manciate di secondi, considerato come l’uomo siasubito senza la possibilità di essere rianimato e quindi tenuto in vita. Uomo muore per unadChe sia stato una uccidere l’uomo, è un dato abbastanza palese. Ma il medico legale, adesso, vuole capire che tipo di cause hanno portato a un decesso così immediato e fulminante. L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, domenica 2 ...

