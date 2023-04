"Ha dato un senso alla mia vita": Gerry Scotti, il giorno in cui tutto è cambiato (Di lunedì 3 aprile 2023) "Ti cambiano la vita. tutto quello che ho fatto nella carriera adesso ha ancora più senso”: Gerry Scotti lo ha detto a proposito dei nipoti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ci ha tenuto a fare questa considerazione proprio sulla vita e sulla gioia di diventare nonni. Tra l'altro la sua collega Michelle Hunziker, con cui conduce Striscia la Notizia a partire da oggi, lunedì 3 aprile, è diventata nonna proprio nei giorni scorsi: sua figlia Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare. Parlando della collega, Gerry si è detto sicuro che lei sarà una nonna sprint piena di energia: “È conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia e all'estero, fa ginnastica, sport, è impegnata nel sociale”. Parlando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) "Ti cambiano laquello che ho fatto nella carriera adesso ha ancora più”:lo ha detto a proposito dei nipoti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ci ha tenuto a fare questa considerazione proprio sullae sulla gioia di diventare nonni. Tra l'altro la sua collega Michelle Hunziker, con cui conduce Striscia la Notizia a partire da oggi, lunedì 3 aprile, è diventata nonna proprio nei giorni scorsi: sua figlia Aurora haluce il piccolo Cesare. Parlando della collega,si è detto sicuro che lei sarà una nonna sprint piena di energia: “È conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia e all'estero, fa ginnastica, sport, è impegnata nel sociale”. Parlando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Vanoli: 'Avevo chiesto a #Serra di ammonire il portiere del #Como perchè continuava a perdere tempo. Dopodichè, non… - lorenzoit_ : Non capisco il senso della categoria #booktook nelle librerie dato che li dentro c'è qualsiasi libro di ogni genere e formato - teresacapitanio : RT @ricckardsummer: #gfvip #donnalisi #gintonic #nikiters Nessuno mai come sto tizio mi ha dato il senso di sudiciume... non lo sfiorare ma… - GenTuboCatodico : @poperinotv io odio il termine vinitaly da sempre lo trovo limitante e tanto all'estero non lo capiscono, come all'… - DonKalulu20 : @not_Furge Un cazzo, è scritta malissimo e non ha senso neanche immaginando una traduzione letterale in italiano '… -