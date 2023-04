(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilnon riesce a centrare la quinta vittoria di fila, il pari esterno in fondo non dispiace al. Entrambe vedono il treno europeo anche se di rincorsa, dopo un 1 - 1 tutto sommato giusto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Guizzo di Pinamonti e perla di Sanabria: Sassuolo-Torino finisce 1-1: Guizzo di Pinamonti e perla di Sanabria: Sass… -

Poi però passano gli emiliani: sinistro dal limite di Berardi, Milinkovic non è impeccabile esegna con un tap - in. Nella ripresa arriva pure il raddoppio del Sassuolo, ma Laurienté è in ...Caldara 6: controllaed è pronto a raddoppiare Laurienté. Senza svarioni. Ampadu 6: ... Gli è mancato ilvicino alla porta. (79' Cipot 5,5: è più arrembante di Maldini, ma senza la ...TOP:può continuare a segnare. Nzola è in grande forma FLOP: Amian non ci convince ... Bene Tonali FLOP: Mettere Tomori può essere rischioso RISCHIATUTTO: Udogie può trovare ilgiusto ...

Guizzo di Pinamonti e perla di Sanabria: Sassuolo-Torino finisce 1-1 La Gazzetta dello Sport

Il vantaggio ospite sembra nell’aria, ma proprio quando meno te l’aspetti il Sassuolo segna al 43' al primo vero tentativo del match: Pinamonti è lesto ad approfittare ... entrambe le squadre provano ...