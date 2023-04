GUIDA TV 3 APRILE 2023: I FINALI DI RESTA CON ME E DEL GFVIP, TORNA REPORT (Di lunedì 3 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 – RESTA Con Me (1°Tv) Serie Tv S1E15-16 finale di stagione23.35 – Basco Rosso Doc. 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Grande Fratello Vip Reality conduce Alfonso Signorini finale01.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – Anche Stasera Tutto è Possibile Show conduce S. De Martino 00.15 – Re Start Rubrica 20.30 – NCIS Serie Tv21.20 – Fredoom: Oltre il Confine Doc. conduce Roberto Giacobbo 00.15 – Sport Mediaset Rubrica Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – REPORT Inchieste conduce Sigfredo Ranucci nuova edizione23.15 – Dilemmi Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.30 –Con Me (1°Tv) Serie Tv S1E15-16 finale di stagione23.35 – Basco Rosso Doc. 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Grande Fratello Vip Reality conduce Alfonso Signorini finale01.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – Anche Stasera Tutto è Possibile Show conduce S. De Martino 00.15 – Re Start Rubrica 20.30 – NCIS Serie Tv21.20 – Fredoom: Oltre il Confine Doc. conduce Roberto Giacobbo 00.15 – Sport Mediaset Rubrica Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 –Inchieste conduce Sigfredo Ranucci nuova edizione23.15 – Dilemmi Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk ...

