Guardiani della Galassia Vol 3 | James Gunn svela la tracklist dell' Awesome Mix del film

(Di lunedì 3 aprile 2023)ha condiviso online i brani che compongono l'Mix diVol. 3, l'atteso capitolo conclusivotrilogia Marvel.hato l'Mix perVol. 3 e la selezione di brani scelti dal regista per la finesua trilogia regala già qualche anticipazione sull'atmosfera che verrà proposta sul grande schermo. Tra gli artisti presenti nellaci sono Bruce Springsteen, Radiohead, Florence + The Machine, Heart, Alice Cooper, The Mogwli e molti altri. La selezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarvelIT : Fra un mese, il finale di una saga epica. Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo film dei Marvel Studios, vi as… - Nerdmovieprod : Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn annuncia tutte le canzoni dell’awesome mix vol.3 #marvel #mcu - yonduyall : Ho i brividi perché ho appena realizzato che questo sarà il primo e l’ultimo guardiani della galassia che potrò ved… - TinaSolla94 : Non riesco più a tenere il passo con i film e le serie Marvel, l'unico che veramente non vedo l'ora di vedere è l'u… - UniMoviesBlog : Guardiani della Galassia vol. 3: i poster IMAX, ScreenX e tanti altri #GuardianiDellaGalassia3 #GotG3 #IMAX #RealD… -

James Gunn ha svelato l' Awesome Mix perGalassia Vol. 3 e la selezione di brani scelti dal regista per la finesua trilogia regala già qualche anticipazione sull'atmosfera che verrà proposta sul grande schermo. Tra gli ...Sono disponibili quattro nuovi poster diGalassia: Vol. 3, dove possiamo vedere anche l'evoluzione di ...In occasione dell'apertura delle prevendite americane diGalassia 3 - in Italia verranno attivate da mercoledì - sono arrivati online tre nuovi poster dell'atteso cinecomic dei Marvel Studios. Si tratta di tre creatività ideate per i ...

Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo spot del film Sky Tg24

James Gunn ha rivelato quella che sarà la colonna sonora ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3, ovverosia il "mixtape" dell'ultimo capitolo della saga. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 03/04/2023 ...Nelle ultime ore i Marvel Studios stanno intensificando la campagna promozionale in vista dell’esordio in sala di Guardiani della Galassia vol. 3. In particolare in rete sono apparsi gli speciali ...