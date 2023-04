Grande Fratello Vip, svelato in anticipo il nome del vincitore: chi è (Di lunedì 3 aprile 2023) Al Grande Fratello Vip ormai tutto è stato preparato per la finale, che andrà in onda proprio oggi, 3 aprile 2023. Sembra che in tanti nel frattempo in rete abbiano anche cominciato a indicare qualche possibile nome sul web. Pare che infatti possano esserci molte persone che sono pronte proprio a dichiarare che secondo loro sarà Edoardo Tavassi a vincere, mentre secondo altre sarà Oriana. In realtà ci sono tanti dubbi in merito, visto che ci sono tanti fan per tanti concorrenti e visto che ovviamente non si sa niente in merito al possibile reale vincitore o alla possibile vincitrice. È ovvio che infatti per sapere effettivamente chi vincerà si dovrà solo guardare la puntata. Grande Fratello Vip, chi vincerà? Al Grande Fratello Vip sembra che comunque ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023) AlVip ormai tutto è stato preparato per la finale, che andrà in onda proprio oggi, 3 aprile 2023. Sembra che in tanti nel frattempo in rete abbiano anche cominciato a indicare qualche possibilesul web. Pare che infatti possano esserci molte persone che sono pronte proprio a dichiarare che secondo loro sarà Edoardo Tavassi a vincere, mentre secondo altre sarà Oriana. In realtà ci sono tanti dubbi in merito, visto che ci sono tanti fan per tanti concorrenti e visto che ovviamente non si sa niente in merito al possibile realeo alla possibile vincitrice. È ovvio che infatti per sapere effettivamente chi vincerà si dovrà solo guardare la puntata.Vip, chi vincerà? AlVip sembra che comunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - stracciodaculo : RT @sospirigelidi: per cortesia pure l’allenamento di oggi di fitexpress con #ilcielostellato, grande fratello però abbiamo capito che Donn… - BulloManuela : RT @Basini__laura: Nessuna finale del grande fratello sarà bella come questa ?? #prelemi #gfvip -