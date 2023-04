Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli rivela: "Credo che sia l'ora di Giulia Salemi. Ecco chi merita di vincere" (Di lunedì 3 aprile 2023) Sonia Bruganelli senza filtri: dal bilancio della settima edizione del Gf Vip alle sue previsioni sulla vittoria! Leggi su comingsoon (Di lunedì 3 aprile 2023)senza filtri: dal bilancio della settima edizione del Gf Vip alle sue previsioni sulla vittoria!

