Grande Fratello Vip, Nikita vince la prima sfida per la finale (Di lunedì 3 aprile 2023) Nikita Pelizon vince la prima sfida della finale. Tra poco ci saranno altre due votazioni tra Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi, Giaele De Donà contro Alberto De Pisis Leggi su comingsoon (Di lunedì 3 aprile 2023)Pelizonladella. Tra poco ci saranno altre due votazioni tra Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi, Giaele De Donà contro Alberto De Pisis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - thatswhatsheS41 : RT @sonoary: ebbene si la fata vincerà il grande fratello di oriana marzoli!! voi dovete votare tantissimo spaccarvi le cazzo di dita sia… - Marzmasc : RT @vnt79: Antonella l’essere più infame e finta di tutte le edizioni del grande fratello vip #GFvip -