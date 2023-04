Grande Fratello Vip, Micol e Clizia Incorvaia si ritrovano: "Ci siamo scoperte e amate tardi" (Di lunedì 3 aprile 2023) Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono le prime ad andare al televoto nella Finale del GFVip e per ognuna di loro, Alfonso Signorini ha preparato una dolce sorpresa. A Micol ha fatto incontrare la sorella Clizia e tra le due c'è stato un momento molto commovente. Vediamolo insieme. Leggi su comingsoon (Di lunedì 3 aprile 2023)e Nikita Pelizon sono le prime ad andare al televoto nella Finale del GFVip e per ognuna di loro, Alfonso Signorini ha preparato una dolce sorpresa. Aha fatto incontrare la sorellae tra le due c'è stato un momento molto commovente. Vediamolo insieme.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - thatswhatsheS41 : RT @sonoary: ebbene si la fata vincerà il grande fratello di oriana marzoli!! voi dovete votare tantissimo spaccarvi le cazzo di dita sia… - Marzmasc : RT @vnt79: Antonella l’essere più infame e finta di tutte le edizioni del grande fratello vip #GFvip -