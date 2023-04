Grande Fratello Vip, anticipazioni finale 3 aprile 2023: ospiti, televoto, chi vince e ultime news su Tavassi (Di lunedì 3 aprile 2023) Bisogna solo attivare il conto alla rovescia perché questa sera, dopo mesi e mesi di gioco, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. E calerà il sipario sull’edizione più lunga di sempre del reality, che ha visto al timone Alfonso Signorini. Tra storie d’amore, confronti accesi, scontri, polemiche, tante (forse troppe) discussioni, provvedimenti disciplinari e squalifiche, la casa più spiata d’Italia da metà settembre ha accolto i suoi concorrenti e ha fatto da sfondo a tante dinamiche. Alcune emozionanti, altre meno. Ora, però, il gioco si fa davvero duro e chi è rimasto in gara ha un solo obiettivo: vincere. Ma cosa vedremo nella puntata, l’ultima, di stasera? Ecco qualche anticipazione per non farsi trovare impreparati! Milena e Alberto, chi andrà in finale stasera al GF VIP C’è chi almeno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Bisogna solo attivare il conto alla rovescia perché questa sera, dopo mesi e mesi di gioco, andrà in onda ladelVip. E calerà il sipario sull’edizione più lunga di sempre del reality, che ha visto al timone Alfonso Signorini. Tra storie d’amore, confronti accesi, scontri, polemiche, tante (forse troppe) discussioni, provvedimenti disciplinari e squalifiche, la casa più spiata d’Italia da metà settembre ha accolto i suoi concorrenti e ha fatto da sfondo a tante dinamiche. Alcune emozionanti, altre meno. Ora, però, il gioco si fa davvero duro e chi è rimasto in gara ha un solo obiettivo:re. Ma cosa vedremo nella puntata, l’ultima, di stasera? Ecco qualche anticipazione per non farsi trovare impreparati! Milena e Alberto, chi andrà instasera al GF VIP C’è chi almeno ...

