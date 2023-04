Grande Fratello Vip 7: chi vincerà? Ecco i favoriti secondo i sondaggi e pronostici (Di lunedì 3 aprile 2023) Grande Fratello Vip 7: chi vincerà? Ecco i favoriti. Alla rosa dei cinque finalisti, composta da Oriana, Micol, Giaele, Tavassi e Nikita, si unirà uno tra Alberto e Milena, in questo momento al televoto. Il popolo del web ormai non sta più nella pelle e sui vari forum dedicati al programma gli utenti si stanno scatenando con sondaggi e previsioni per decretare chi potrebbe essere il vincitore, o la vincitrice, del reality condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 7: chi vincerà? Ecco i favoriti secondo i frequentatori dei due principali forum dedicati al programma di Canale 5, quella di oggi sarà una vittoria tutta al femminile: secondo i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)Vip 7: chi. Alla rosa dei cinque finalisti, composta da Oriana, Micol, Giaele, Tavassi e Nikita, si unirà uno tra Alberto e Milena, in questo momento al televoto. Il popolo del web ormai non sta più nella pelle e sui vari forum dedicati al programma gli utenti si stanno scatenando cone previsioni per decretare chi potrebbe essere il vincitore, o la vincitrice, del reality condotto da Alfonso Signorini.Vip 7: chii frequentatori dei due principali forum dedicati al programma di Canale 5, quella di oggi sarà una vittoria tutta al femminile:i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - lifestyleblogit : Puntata finale del Grande Fratello Vip: tutti i numeri della stagione #gfvip - AudreyDornez : RT @dicoleparolacce: La canzone è dedicata ad Antonella Fiordelisi, la fidanzata ufficiale di Edoardo Donnamaria. Pare che si siano conosci… -