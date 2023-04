Grande Fratello Vip 2023, regolamento finale: come funziona (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Grande giorno è arrivato: stasera andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire il regolamento di questa serata conclusivo e come funziona il processo che decreterà il vincitore. Innanzitutto bisogna fare chiarezza sui finalisti, che saranno sei ma al momento si conoscono solo cinque nomi. Già certi della finale Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà, mentre il sesto finalista lo decreterà il televoto tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Per quanto riguarda la finale, il giudice supremo sarà come sempre il pubblico: sarà dunque il televoto a decidere chi salvare o meno. Essendo sei i concorrenti rimasti, verranno eliminati una alla volta finché ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilgiorno è arrivato: stasera andrà in onda ladelVip. Andiamo a scoprire ildi questa serata conclusivo eil processo che decreterà il vincitore. Innanzitutto bisogna fare chiarezza sui finalisti, che saranno sei ma al momento si conoscono solo cinque nomi. Già certi dellaEdoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà, mentre il sesto finalista lo decreterà il televoto tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Per quanto riguarda la, il giudice supremo saràsempre il pubblico: sarà dunque il televoto a decidere chi salvare o meno. Essendo sei i concorrenti rimasti, verranno eliminati una alla volta finché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - giulia1896_3 : RT @afiresign_: Oriana è “la donna al centro dell’intero meccanismo”, la “reina” che le persone hanno amato, la grande concorrente capace d… - RaffaelaRottola : RT @AleCaruso87: Siete stati il nostro Grande Fratello Grazie di tutto Dani & Ori Vi porteremo sempre nel cuore ? Vi vogliamo un bene in… -