Grande Fratello Vip 2023, chi sono i sei finalisti scelti dal televoto (Di lunedì 3 aprile 2023) Chi sono i sei finalisti del Grande Fratello Vip 2023? La settima edizione del celebre reality show sta per volgere al termine e c’è Grande curiosità per scoprire chi verrà incoronato come vincitore. Già sicuri della finale Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà. Il sesto finalista verrà infine deciso dal pubblico, chiamato a scegliere tramite il televoto uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Andiamo dunque a scoprire chi sono i finalisti della trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. televoto: ECCO COME SI VOTA MONTEPREMI: QUANTO GUADAGNA IL VINCITORE? REGOLAMENTO FINALE: COME FUNZIONA FINALE STASERA IN TV: CANALE E ORARIO Oriana Marzoli, ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Chii seidelVip? La settima edizione del celebre reality show sta per volgere al termine e c’ècuriosità per scoprire chi verrà incoronato come vincitore. Già sicuri della finale Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà. Il sesto finalista verrà infine deciso dal pubblico, chiamato a scegliere tramite iluno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Andiamo dunque a scoprire chidella trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini.: ECCO COME SI VOTA MONTEPREMI: QUANTO GUADAGNA IL VINCITORE? REGOLAMENTO FINALE: COME FUNZIONA FINALE STASERA IN TV: CANALE E ORARIO Oriana Marzoli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - ancorafinita : RT @sospirigelidi: per cortesia pure l’allenamento di oggi di fitexpress con #ilcielostellato, grande fratello però abbiamo capito che Donn… - martasmkcsv : amici svegliatevi buongiorno oggi è il giorno della liberazione finalmente ci leviamo dai coglioni quest'edizione d… -