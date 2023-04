Grande Fratello via da Cinecittà, ecco dove traslocherà (Di lunedì 3 aprile 2023) Studi Voxson (da studivoxson.com) Se cinque mesi fa vi abbiamo annunciato in anteprima il trasloco da Cinecittà del Grande Fratello, ora è arrivato il momento di conoscere quali studi ospiteranno il reality show di Canale 5. Ed è il caso di farlo subito: la proroga concessa dal complesso di studi cinematografici romani, infatti, non riguarderà lo studio del GF. Per la casa più spiata del Paese bisognerà, dunque, ancora attendere, ma il Palastudio dovrà trovare altri spazi che possano ospitarlo già dalla prossima edizione. E li ha trovati: stando a quanto riporta Il Messaggero, Alfonso Signorini & Co dovranno spostarsi qualche kilometro più in là (circa 8), presso gli studi Voxson di via di Tor Cervara 286, che avrebbero avuto la meglio sugli studi Videa in via Livigno. La distanza casa-studio diventa importante e avrà ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Studi Voxson (da studivoxson.com) Se cinque mesi fa vi abbiamo annunciato in anteprima il trasloco dadel, ora è arrivato il momento di conoscere quali studi ospiteranno il reality show di Canale 5. Ed è il caso di farlo subito: la proroga concessa dal complesso di studi cinematografici romani, infatti, non riguarderà lo studio del GF. Per la casa più spiata del Paese bisognerà, dunque, ancora attendere, ma il Palastudio dovrà trovare altri spazi che possano ospitarlo già dalla prossima edizione. E li ha trovati: stando a quanto riporta Il Messaggero, Alfonso Signorini & Co dovranno spostarsi qualche kilometro più in là (circa 8), presso gli studi Voxson di via di Tor Cervara 286, che avrebbero avuto la meglio sugli studi Videa in via Livigno. La distanza casa-studio diventa importante e avrà ...

