Gran Turismo 7, gli utenti si stanno inventando nuove modalità di gioco (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid La saga di Gran Turismo ha tenuto incollati migliaia di giocatori davanti allo schermo. L’opera di Polyphony Digital unisce un livello di realismo molto elevato e per questo è possibile parlare di un simulatore di guida a tutti gli effetti. Considerando che i titoli di Gran Turismo richiamano tantissimi appassionati in tutto il mondo, tanto che GT4 è giocato da alcuni utenti che ne stanno scoprendo ancora i segreti, i fan hanno deciso di inventarsi delle nuove discipline. Attraverso i meandri di internet, ed in particolare su Reddit, gli utenti di Gran Turismo si ritrovano per dimostrare le proprie capacità. In particolare, un utente ha postato un video molto particolare. Il video mostra una gara ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid La saga diha tenuto incollati migliaia di giocatori davanti allo schermo. L’opera di Polyphony Digital unisce un livello di realismo molto elevato e per questo è possibile parlare di un simulatore di guida a tutti gli effetti. Considerando che i titoli dirichiamano tantissimi appassionati in tutto il mondo, tanto che GT4 è giocato da alcuniche nescoprendo ancora i segreti, i fan hanno deciso di inventarsi dellediscipline. Attraverso i meandri di internet, ed in particolare su Reddit, glidisi ritrovano per dimostrare le proprie capacità. In particolare, un utente ha postato un video molto particolare. Il video mostra una gara ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Gran Turismo 7, gli utenti si stanno inventando nuove modalità di gioco - - GamerClickit : Gran Turismo 7 aggiunge cinque nuove vetture e soprattutto i 120FPS - bruceketta1655 : Come già espresso qualche giorno fa, le nuove SF23 saranno aggiunte su GT7 nel prossimo aggiornamento di aprile. In… - LESTAT082525 : Gran Turismo 7_PSVR2_Suite de ma progression - bd4649tr000rs : @MrPablosky11 @rogercrosss Normal, son de la misma IP. Un Zelda no va a ser un Gran Turismo, Call of Duty, Final Fantasy o God of War. -