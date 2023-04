Graduatoria interna di istituto: quando il docente assunto da GPS sostegno e concorso straordinario bis deve cambiare scuola. ESEMPI e NOTA (Di lunedì 3 aprile 2023) Le graduatorie interne di istituto valide per l'individuazione del docente eventualmente sovrannumerario per l'anno scolastico 2023/24 saranno pubblicate dalle singole istituzioni scolastiche entro il 5 aprile. In esse vale il servizio, le esigenze di famiglia e i titoli culturali. Prevista l'esclusione per i docenti che usufruiscono della legge 104, secondo determinati criteri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) Le graduatorie interne divalide per l'individuazione deleventualmente sovrannumerario per l'anno scolastico 2023/24 saranno pubblicate dalle singole istituzioni scolastiche entro il 5 aprile. In esse vale il servizio, le esigenze di famiglia e i titoli culturali. Prevista l'esclusione per i docenti che usufruiscono della legge 104, secondo determinati criteri. L'articolo .

