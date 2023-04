GP Australia | le pagelle

(Di lunedì 3 aprile 2023) Max Verstappen: 10 Con questa Red Bull spaziale ha lasciato le briciole: due vittorie e un 2° posto in rimonta in tre gare. La classifica dice +14 dopo il primo scampolo di stagione e conoscendolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Doctor_D03 : RT @Formula1Co: ???GP AUSTRALIA 2023: LE PAGELLE ?? - Mterryf1 : RT @Formula1Co: ???GP AUSTRALIA 2023: LE PAGELLE ?? -

Max Verstappen: 10 Con questa Red Bull spaziale ha lasciato le briciole: due vittorie e un 2° posto in rimonta in tre gare. La classifica dice +14 dopo il primo scampolo di stagione e conoscendolo ...Max Verstappen 9 Si lascia passare in partenza dal duo Mercedes, poi pigia l'acceleratore e decide di rifilare tre secondi in un giro a Hamilton dopo averlo passato all'esterno in velocità. Ha una ...Per ora sono tre vittorie Red Bull su tre gare e a meno di imprevisti la sensazione è che l'andazzo proseguirà ancora a lungo, però stavolta c'è molto di Verstappen , capace di dare uno strappo finale ...

F1, pagelle Gp Australia: Verstappen da 8, Leclerc da 5, Wittich (direttore di gara) da zero assoluto Corriere della Sera

Verstappen sbaglia solo la prima partenza, promossi Hamilton e Alonso insieme a Norris e Hulkenberg; stavolta i piloti Ferrari sbagliano ma chi ci perde la faccia sono la Federazione e Liberty Media ...Max Verstappen 9 Si lascia passare in partenza dal duo Mercedes, poi pigia l'acceleratore e decide di rifilare tre secondi in un giro a Hamilton dopo averlo passato all'esterno in velocità. Ha una mac ...