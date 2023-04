Governo | Rita Dalla Chiesa | ' brava Ferrari | su De Benedetti grande onestà intellettuale' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il tono che Carlo Deha usato nei confronti del premier Giorgia Meloni è un tono che sarebbe sbagliato nei confronti di qualunque persona, di qualunque donna e di qualunque politico. Io credo che il rispetto sia la prima cosa a cui badare quando si parla". Cosìcommenta la bufera scatenata dalle parole dell'ex patron del gruppo Espresso Carlo De, che nei giorni scorsi ha attaccato duramente il premier Giorgia Meloni e il governo in occasione del festival del quotidiano 'Domani', di cui è editore. "Ho visto e sentito Demolto spesso in questo ultimo periodo in tv, cosa che non faceva prima: evidentemente sente il bisogno di apparire - affonda la deputata di Forza Italia - Non credo che lui sia la persona giusta ...