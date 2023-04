Golf | LIV | Koepka vince a Orlando a pochi giorni dal Masters di Augusta

(Di lunedì 3 aprile 2023) Brooksha vinto l’evento LIV di, in Florida, diventando il primo giocatore are due gare individuali nella giovane storia della legaistica “separatista” creata da Greg Norman. Lo statunitense, che in carriera non si era mai imposto nella sua Florida, ha chiuso le tre giornate di gara con il totale di -15 (65 65 68) precedendo di un solo colpo il colombiano Sebastian Munoz che ha chiuso a -14. Terzo posto a -12 invece per il sudafricano Dean Burmester e lo statunitense Patrick Reed. Con questa vittoriasi è portato a casa la prima moneta da 4 milioni di dollari oltre ai 375mila dollari per il secondo posto nella classifica a squadre che è stata vinta con -36 dal Torque GC di Joaquin Niemann (capitano), Sebastian Munoz, Mito Pereira e David Puig....

Torna sul green questo fine settimana anche la Superlega araba, con l'appuntamento dal 31 marzo al 2 aprile con ilOrlando . Un torneo che arriva a pochi giorni dal The Masters, primo Major stagionale che, dal 6 al 9 aprile in Georgia (Usa), vedrà ritrovarsi i campionissimi dei circuiti tradizionali (PGA ...... globalization's hand in accelerating cybercrimes with Manuel Medina, Managing Partner at Medina Capital; and The Business of Sport with Greg Norman, CEO & Commissioner of. "We're bringing ...Marc Leishman è in testa dopo il primo giro della tappa delin corso di svolgimento a Marana, in Arizona. L'australiano ha chiuso con 65 ( - 6) colpi, uno di vantaggio nei confronti del terzetto di inseguitori formato dal messicano Abraham Ancer, dal ...

