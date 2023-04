Gliel' hanno fatta vincere Napoli-Milan | tutta una farsa? Fabio Caressa | accusa-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) "Ma secondo voi nella testa delnon c'è il fatto che è la prima di tre partite, col campionato già vinto…?”. Dice cosìparlando con i colleghi e gli ex calciatori presenti a “Il club”. Il noto giornalista di Roma, però, ha trovato come risposta solo un imbarazzato silenzio da parte di Beppe Bergomi e Luca Marchegiani. Il risultato del match tra ile ilha colto tutti di sorpresa, con i rossoneri chesurclassato i partenopei per 4-0. A quel punto, stimolato dal collega Marco Bucciantini, il conduttore Sky ha illustrato la strana teoria che si celava dietro quella domanda che ha spiazzato tutti i presenti: "Io penso una cosa — aggiunge — Sapete quelli che giocano a biliardo che ti fannola prima partita così poi tu stai ...