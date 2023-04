Gli Usa preparano il ritorno sulla Luna: la Nasa ha scelto quattro astronauti (Di lunedì 3 aprile 2023) La Nasa ha annunciato l'equipaggio di quattro astronauti che andranno sulla Luna entro i prossimi due anni: sono Victor Glover (pilota), Christina Koch e Reid Wiseman (comandante) della Nasa e Jeremy Hansen della Canadian Space Agency. Sono quindi tre americani e un canadese e faranno parte dell'equipaggio di Artemis II, o Artemide, dal nome dell'antica divinità greca della Luna. La missione durerà dieci giorni e dovrebbe partire a fine 2024. Obiettivo è viaggiare attorno alla Luna prima di fare ritorno sulla Terra. L'equipaggio entrerà nel pantheon degli astronauti che hanno viaggiato nell'era Apollo tra il '68 e il '72, anno dell'ultima missione. A novembre la Nasa ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Laha annunciato l'equipaggio diche andrannoentro i prossimi due anni: sono Victor Glover (pilota), Christina Koch e Reid Wiseman (comandante) dellae Jeremy Hansen della Canadian Space Agency. Sono quindi tre americani e un canadese e faranno parte dell'equipaggio di Artemis II, o Artemide, dal nome dell'antica divinità greca della. La missione durerà dieci giorni e dovrebbe partire a fine 2024. Obiettivo è viaggiare attorno allaprima di fareTerra. L'equipaggio entrerà nel pantheon degliche hanno viaggiato nell'era Apollo tra il '68 e il '72, anno dell'ultima missione. A novembre laha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Intanto gli USA bombardano postazioni in Siria uccidendo decine di persone, ma di fronte a ciò tutti i discorsi sul… - michele_geraci : Capite ora perchè qualcuno pensa che io sia “pro-Cina”? Facile, perché quotidianamente devo commentare le follie de… - marattin : Vuole prepensionamenti per tutti, aumentare spesa pubblica e stampa di moneta. È contro il mercato, la concorrenza… - mcgiadetto : RT @IlariaBifarini: In questi anni il comportamento della destra e della sinistra sulle questioni cruciali è stato identico: prima col terr… - attilioc39 : RT @IlariaBifarini: In questi anni il comportamento della destra e della sinistra sulle questioni cruciali è stato identico: prima col terr… -

I deepfake di Papa Francesco sono un precedente pericoloso ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next Fest compie 10 anni e riparte da Rovereto: ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired Usa ... 1000 Miglia 2023, ammesse 405 auto storiche CONSULTA L'ELENCO Il gruppo più numeroso di partecipanti provenienti dall'estero conta 121 presenze dai Paesi Bassi; a seguire gli USA con 65, la Germania con 59, il Belgio con 55 e il Regno Unito con 51. Una 1000 ... I 7 segnali che indicano l'inizio della dedollarizzazione globale ... una tendenza che aiuterà a costruire un sistema monetario internazionale più resistente, meno dipendente dal dollaro USA e più favorevole alla crescita del commercio, affermano gli esperti. Gli ... ...aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next Fest compie 10 anni e riparte da Rovereto: ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Il gruppo più numeroso di partecipanti provenienti dall'estero conta 121 presenze dai Paesi Bassi; a seguirecon 65, la Germania con 59, il Belgio con 55 e il Regno Unito con 51. Una 1000 ...... una tendenza che aiuterà a costruire un sistema monetario internazionale più resistente, meno dipendente dal dollaroe più favorevole alla crescita del commercio, affermanoesperti.... Filippine annunciano 4 nuove basi militari per gli Usa Agenzia ANSA Multipli Forti, torna festival narrativa italiana in Usa Alle autrici e agli autori ospiti, in dialogo tra loro e con le studiose e gli studiosi, le traduttrici e i traduttori, gli editor e gli specialisti americani, è stato chiesto di ragionare su sei temi ... Bergamo, ovazione a teatro per medici e infermieri che hanno portato sul palco la tragedia del Covid Gli ho spiegato che non avevamo lo spazio per i lettini e in ... dove la moglie era in condizioni critiche» ricorda Antonella Mangili. «Lì era il marito che usava da anni l’ossigeno perché affetto da ... Alle autrici e agli autori ospiti, in dialogo tra loro e con le studiose e gli studiosi, le traduttrici e i traduttori, gli editor e gli specialisti americani, è stato chiesto di ragionare su sei temi ...Gli ho spiegato che non avevamo lo spazio per i lettini e in ... dove la moglie era in condizioni critiche» ricorda Antonella Mangili. «Lì era il marito che usava da anni l’ossigeno perché affetto da ...