Gli artisti creano con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma sul copyright scoppia la battaglia (Di lunedì 3 aprile 2023) Il caso della disegnatrice americana Kris Kashtanova, che ha perso i diritti sul suo graphic novel "Zarya of the Dawn" dopo che i funzionari si sono accorti che era stato eseguito con "l'aiutino" della piattaforma Midjourney

