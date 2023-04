Glaucoma | consigli e prevenzione

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Forse non tutti sanno che tra le cause della perdita della vista vi è il glaucoma, una patologia cronica degenerativa degli occhi, di cui soffrono circa 64 milioni di persone nel mondo. In Italia, secondo le stime, le persone affette da questa patologia sono circa un milione, ma metà di loro non sa di averlo. Ad approfondire il tema è il Dott. Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta. Il glaucoma si manifesta principalmente con uno o più di questi sintomi: un aumento della pressione degli occhi superiore a 20 mmHg, l’alterazione del campo visivo e la lesione del nervo ottico. Con il glaucoma si altera il deflusso dell’umore acqueo dell’occhio, il liquido quindi si accumula e la pressione dell’occhio aumenta. Questa patologia si può manifestare in due modalità: acuta o cronica. La prima è spesso ...