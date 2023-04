Giustizia per Alessandro Farina, condannati due medici considerati responsabili del decesso (Di lunedì 3 aprile 2023) “Il tribunale penale di Salerno, nella persona del Giudice Monocratico ??.??? ???????? ?? ????, ha accertato la responsabilità dei medici dell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno per la morte del nostro piccolo Alessandro Farina, affetto da un forma grave di diabete tipo uno, tardivamente diagnosticato e malamente curato, il 26 dicembre 2017, a 13 anni. Il giudice ha condannando per omicidio colposo il medico del Pronto Soccorso e il medico del reparto di pediatria, dopo un processo per noi devastante per la perdita di un figlio, la cui vita poteva e doveva essere salvata. Pur sapendo che un processo non ci avrebbe restituito il nostro Alessandro, abbiamo chiesto al nostro difensore, l’avv. ???????? ?????, di battersi affinché la nostra tragedia potesse servire in futuro come monito per ... Leggi su zon (Di lunedì 3 aprile 2023) “Il tribunale penale di Salerno, nella persona del Giudice Monocratico ??.??? ???????? ?? ????, ha accertato latà deidell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno per la morte del nostro piccolo, affetto da un forma grave di diabete tipo uno, tardivamente diagnosticato e malamente curato, il 26 dicembre 2017, a 13 anni. Il giudice ha condannando per omicidio colposo il medico del Pronto Soccorso e il medico del reparto di pediatria, dopo un processo per noi devastante per la perdita di un figlio, la cui vita poteva e doveva essere salvata. Pur sapendo che un processo non ci avrebbe restituito il nostro, abbiamo chiesto al nostro difensore, l’avv. ???????? ?????, di battersi affinché la nostra tragedia potesse servire in futuro come monito per ...

