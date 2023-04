Giulia Salemi a Back to School 2? Le parole di Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 3 aprile 2023) Back to School sta per tornare con una nuova edizione. La prima puntata andrà in onda, su Italia 1, mercoledì 5 Aprile 2023. Per l’occasione, durante l’appuntamento odierno di Mattino 5, Federica Panicucci, che sarà anche alla guida dello show, si è collegata con Pierpaolo Pretelli per porgli qualche domanda. L’ex velino di Striscia la Notizia ha anche parlato della possibilità di rivedere Giulia Salemi sul piccolo schermo. Potrebbe interessarti: Aldo Montano indisciplinato: punito a Back to School 2 Back to School 2, Pierpaolo Pretelli rivela i primi dettagli Dopo la breve esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 7, Pierpaolo Pretelli è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 aprile 2023)tosta per tornare con una nuova edizione. La prima puntata andrà in onda, su Italia 1, mercoledì 5 Aprile 2023. Per l’occasione, durante l’appuntamento odierno di Mattino 5, Federica Panicucci, che sarà anche alla guida dello show, si è collegata conper porgli qualche domanda. L’ex velino di Striscia la Notizia ha anche parlato della possibilità di rivederesul piccolo schermo. Potrebbe interessarti: Aldo Montano indisciplinato: punito atoto2,rivela i primi dettagli Dopo la breve esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 7,è ...

