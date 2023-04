Giugliano, tre raid in una notte: ladri scatenanti in vista della Pasqua (Di lunedì 3 aprile 2023) Non si placa l’escalation criminale nell’area a Nord di Napoli. Per la città di Giugliano è stata una notte di furti e raid, quella appena trascorsa, dove malviventi senza scrupoli hanno preso di mira esercizi commerciali e alcuni garage. Il primo episodio si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Non si placa l’escalation criminale nell’area a Nord di Napoli. Per la città diè stata unadi furti e, quella appena trascorsa, dove malviventi senza scrupoli hanno preso di mira esercizi commerciali e alcuni garage. Il primo episodio si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoGueli : RT @TgrRaiCampania: Vincono Giugliano e Turris. Pari per la Gelbison. In una gara emozionante i Tigrotti battono 4 a 3 la Fidelis Andria. I… - TgrRaiCampania : Vincono Giugliano e Turris. Pari per la Gelbison. In una gara emozionante i Tigrotti battono 4 a 3 la Fidelis Andri… - Marilenapas : RT @fanpage: Lo sfogo social del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, che ha pubblicato anche la foto di tre roghi in contemporanea che si… - hellhergi : -