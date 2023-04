Giugliano, segregata in casa per giorni e picchiata: arrestato compagno (Di lunedì 3 aprile 2023) A Giugliano in Campania è stata interrotta grazie a una telefonata al 112 del cognato della vittima, l’ennesima storia di violenza sulle donne. segregata in casa per una settimana e poi picchiata perché aveva chiesto aiuto ad un familiare. E’ quanto accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli. E’ grazie ad una telefonata al 112 Leggi su 2anews (Di lunedì 3 aprile 2023) Ain Campania è stata interrotta grazie a una telefonata al 112 del cognato della vittima, l’ennesima storia di violenza sulle donne.inper una settimana e poiperché aveva chiesto aiuto ad un familiare. E’ quanto accaduto a, in provincia di Napoli. E’ grazie ad una telefonata al 112

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Giugliano, segregata in casa da una settimana e picchiata: arrestato il marito #GiuglianoinCampania - lacittanews : Vittima di violenza domestica e segregata in casa senza cellulare, una donna di Giugliano di Napoli viene salvata d… - PupiaTv : Giugliano, segregata in casa e picchiata: arrestato 51enne - cronachecampane : Giugliano, segregata in casa da una settimana, mostra un occhio nero ai Carabinieri. 51enne finisce in manette… - puntomagazine : Giugliano: donna segregata in casa, picchiata e umiliata dal compagno per una settimana. L’uomo ora è in carcere, i… -