Giugliano | parla il titolare del supermercato derubato in via San Francesco d’Assisi

(Di lunedì 3 aprile 2023) Notte di furti e raid, quella appena trascorsa, dove malviventi senza scrupoli hanno preso di mira esercizi commerciali e alcuni garage a. Il primo episodio si è verificato in via San. Qui i balordi si sono introdotti in undopo aver forzato la saracinesca, e hanno portato via diversi salumi, un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... Pozzuoli, Quarto,. Ricchi di fumarole e sorgenti termali , note e sfruttate fin dall'... Perché sidi "supervulcano" dei Campi Flegrei Sebbene più di recente non si siano verificati ...In compenso, Barracodi lui a Pasquale Marino, allenatore in rampa di lancio sulla panchina ... un limbo che per Corona dura quattro stagioni: dapprima al Tricase, poi al, poi al ...Dottore sto arrivando, felice di aver scelto lei', taggando il dottor Giovanni, che da ... Le polemiche Noemicon i suoi follower, come fanno le vip: 'So bene che la patologia che ho è ...

Giugliano-Catanzaro, Di Napoli: «Orgoglioso della mia squadra» ilmattino.it

«Siamo sereni. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità della mia squadra. Tutto quello che i ragazzi hanno conquistato l'hanno fatto attraverso il lavoro quotidiano, il sacrifico ...L'allenatore del Giugliano, Raffaele Di Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Catanzaro ...