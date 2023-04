Giugliano: donna segregata in casa, arrestato il compagno (Di lunedì 3 aprile 2023) Giugliano: donna segregata in casa, picchiata e umiliata dal compagno per una settimana. L’uomo ora è in carcere, in attesa di giudizio Giugliano: donna segregata in casa e picchiata dal compagno. È da una telefonata al 112 che parte questa storia. Una richiesta di aiuto di un uomo.Ad essere in difficoltà la cognata.Pare sia stata rinchiusa in un’abitazione, vittima delle vessazioni del compagno. I carabinieri della centrale operativa raccolgono l’indirizzo e mandano una pattuglia.I militari della sezione radiomobile di Giugliano bussano insistentemente. Nessuna risposta, sulla porta una telecamera puntata sull’uscio. Passa qualche minuto e un’auto accosta. Dall’abitacolo ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)in, picchiata e umiliata dalper una settimana. L’uomo ora è in carcere, in attesa di giudizioine picchiata dal. È da una telefonata al 112 che parte questa storia. Una richiesta di aiuto di un uomo.Ad essere in difficoltà la cognata.Pare sia stata rinchiusa in un’abitazione, vittima delle vessazioni del. I carabinieri della centrale operativa raccolgono l’indirizzo e mandano una pattuglia.I militari della sezione radiomobile dibussano insistentemente. Nessuna risposta, sulla porta una telecamera puntata sull’uscio. Passa qualche minuto e un’auto accosta. Dall’abitacolo ...

