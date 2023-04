Gite scolastiche | addio per metà degli studenti | costi troppo alti e paura di incidenti

(Di lunedì 3 aprile 2023) Uno studente su due, quest?anno, non andrà in gita. Il settore del turismo scolastico, bloccato per oltre due anni a causa del covid, avrebbe dovuto rimettersi in moto proprio in questa...

A segnalarlo è l' osservatorio sulledel portale Skuola.net , che ha interpellato 3.500 alunni di classi medie e superiori. A oggi, solamente il 18% degli studenti intervistati dice ...Come riportato da un noto quotidiano nazionale, l'incremento generalizzato dei costi legati allesta diventando un problema di non poco conto per scuole e per famiglie, al punto che alcuni parlamentari hanno richiesto l'istituzione di un fondo per continuare a garantire a tutti ...Si torna a fare le, ma ancora non sono come prima del Covid. Solo la metà degli alunni delle secondarie potrà partire quest'anno per quello che si chiama ufficialmente viaggio d'istruzione secondo un ...

Uno studente su due, quest’anno, non andrà in gita. Il settore del turismo scolastico, bloccato per oltre due anni a causa del covid, avrebbe dovuto rimettersi in moto proprio in ...A segnalarlo è l'osservatorio sulle gite scolastiche del portale Skuola.net, che ha interpellato 3.500 alunni di classi medie e superiori ...