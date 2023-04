Giro dei Paesi Baschi: sprint show di Hayter. Carapaz sesto (Di lunedì 3 aprile 2023) Una volata di Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) apre la 62a edizione del Giro dei Paesi Baschi. Dopo 165,4 km (da Vitoria - Gasteiz a Labastida) il britannico ha sfruttato al meglio il treno dei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Una volata di Ethan(Ineos Grenadiers) apre la 62a edizione deldei. Dopo 165,4 km (da Vitoria - Gasteiz a Labastida) il britannico ha sfruttato al meglio il treno dei ...

Giro dei Paesi Baschi: sprint show di Hayter. Carapaz sesto Una volata di Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) apre la 62a edizione del Giro dei Paesi Baschi. Dopo 165,4 km (da Vitoria - Gasteiz a Labastida) il britannico ha sfruttato al meglio il treno dei compagni per regolare allo sprint lo svizzero Mauro Schmid (Soudal - Quick-Step) e il francese Bryan Coquard (Cofidis). Sesto posto per Richard Carapaz, decimo Christian Scaroni, il migliore degli italiani quest'oggi.

Giro dei Paesi Baschi, prima tappa a Hayter La prima tappa del Giro dei Paesi Baschi è stata vinta dal britannico Ethan Hayter, colui che era il favorito all'inizio della corsa. Decimo Christian Scaroni, il migliore degli italiani quest'oggi. LA CLASSIFICA