Giro dei Paesi Baschi 2023, Ethan Hayter: "Sono contento di ripagare la squadra per il lavoro che ha fatto"

Primo successo stagionale per Ethan Hayter: il britannico della Ineos Grenadiers riesce ad imporsi nella tappa d'apertura del Giro dei Paesi Baschi in quel di Labastida. Le sue parole all'arrivo ai microfoni di Spaziociclismo: "Ho avuto un momento difficile. Credo di non aver bevuto abbastanza o qualcosa del genere. Ho faticato molto. Fortunatamente Sono tornato dai miei compagni e loro mi hanno messo nella posizione perfetta. C'era vento laterale, non troppo forte, ma quando vai a queste velocità può fare la differenza e noi eravamo nella posizione giusta. Egan ha controllato la fuga tutto il giorno e Luke, Castroviejo e Fraile mi hanno protetto negli ultimi chilometri ed è stato perfetto".

