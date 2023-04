Giovanni Malagò sul reintegro dei russi per le qualificazioni olimpiche: “Impossibile accontentare tutti” (Di lunedì 3 aprile 2023) Prosegue la difficile gestione del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024 da parte del CIO per quanto riguarda le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. Negli ultimi giorni il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto al reintegro di atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali, invitando le varie federazioni mondiali dei singoli sport a “reinserire atleti russi e bielorussi nelle loro competizioni a titolo individuale e con bandiera neutrale, purché non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina”. Un’apertura importante che non risulta però gradita a diversi Paesi, tra cui la Germania e soprattutto l’Ucraina, che starebbe valutando un possibile boicottaggio alle varie qualificazioni olimpiche per Parigi ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Prosegue la difficile gestione del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024 da parte del CIO per quanto riguarda le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. Negli ultimi giorni il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto aldi atletie bielonelle competizioni internazionali, invitando le varie federazioni mondiali dei singoli sport a “reinserire atletie bielonelle loro competizioni a titolo individuale e con bandiera neutrale, purché non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina”. Un’apertura importante che non risulta però gradita a diversi Paesi, tra cui la Germania e soprattutto l’Ucraina, che starebbe valutando un possibile boicottaggio alle varieper Parigi ...

