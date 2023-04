“Giovani lontani dall’agricoltura? Giusto finché ci sono sottosalario e sfruttamento E leggi come l’ultima del governo” Cgil vs Lollobrigida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Invece di fare battute di cattivo gusto che non c’entrano con la realtà e mancano di rispetto alle nuove generazioni, metta in campo azioni che rafforzano l’applicazione dei contratti di lavoro”. Giovanni Mininni, appena confermato segretario generale della Flai, il sindacato dell’agroindustria della, risponde senza mezzi termini al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, che ieri, dal palco del Vinitaly a Verona, ha lanciato un appello ai: “Nelle campagne c’è bisogno di manodopera, iitaliani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura”. E con l’occasione ha dato l’ennesima sferzata al Reddito di cittadinanza: “Stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza non è un modello di civiltà”. Quanto al Rdc, ...