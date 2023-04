Giorgia Meloni al Vinitaly, il saluto agli studenti degli Agrari: «Più lungimiranti di chi va al liceo» – Il video (Di lunedì 3 aprile 2023) Un appuntamento simbolico, visti i tanti fronti su alimentazione e regole aperti dal governo, quello di Vinitaly, fiera del vino italiano ora giunta alla sua 55esima edizione. E infatti questa mattina la premier Giorgia Meloni è arrivata a Verona per esprimere la propria vicinanza al comparto: «E’ nostro interesse e dovere sostenere questo mondo e l’impegno del governo è anche al sostegno dei giovani e del ricambio generazionale. Il vino non è solo un fatto economico ma anche un fatto culturale, è un pezzo fondamentale della nostra identità», ha detto, accanto al presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il presidente del Consiglio si è recato prima di tutto allo stand del ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, dove sono esposti i quadri di Caravaggio e Reni. Il settore vinicolo, ha ricordato, «vale 30 ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Un appuntamento simbolico, visti i tanti fronti su alimentazione e regole aperti dal governo, quello di, fiera del vino italiano ora giunta alla sua 55esima edizione. E infatti questa mattina la premierè arrivata a Verona per esprimere la propria vicinanza al comparto: «E’ nostro interesse e dovere sostenere questo mondo e l’impegno del governo è anche al sostegno dei giovani e del ricambio generazionale. Il vino non è solo un fatto economico ma anche un fatto culturale, è un pezzo fondamentale della nostra identità», ha detto, accanto al presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il presidente del Consiglio si è recato prima di tutto allo stand del ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, dove sono esposti i quadri di Caravaggio e Reni. Il settore vinicolo, ha ricordato, «vale 30 ...

