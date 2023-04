Gioco finisce in tragedia, ragazzo di 17 anni precipita dal tetto e muore sul colpo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il cadavere di un giovane di 17 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli, comune di 50mila abitanti alle porte del capoluogo.Il corpo senza vita del giovanissimo era all'interno di uno... Leggi su today (Di lunedì 3 aprile 2023) Il cadavere di un giovane di 17è stato trovato ieri sera dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli, comune di 50mila abitanti alle porte del capoluogo.Il corpo senza vita del giovanissimo era all'interno di uno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gina35415084 : RT @Giulia4__: 28 febbraio Edo:'Finisce sto gioco,finisce. Fuori sarà tutto diverso,promesso' PROMESSA MANTENUTA?? #ilcielostanotte h… - infoitinterno : Casalnuovo, il gioco in un capannone dismesso finisce in tragedia - resilienza70 : RT @Giulia4__: 28 febbraio Edo:'Finisce sto gioco,finisce. Fuori sarà tutto diverso,promesso' PROMESSA MANTENUTA?? #ilcielostanotte h… - Elena281072 : RT @Giulia4__: 28 febbraio Edo:'Finisce sto gioco,finisce. Fuori sarà tutto diverso,promesso' PROMESSA MANTENUTA?? #ilcielostanotte h… - rpkampuchea : RT @Corriere: Casalnuovo, il gioco in un capannone dismesso finisce in tragedia: 17enne si arrampica sul tetto, precipita e muore https://t… -