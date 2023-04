Giocare da grandi. Tre anni di rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico (Di lunedì 3 aprile 2023) Più ordine nella regolamentazione del gioco pubblico: se da una parte il settore è considerato rilevante per le casse dello Stato, dall’altra soffre i limiti di una governance frammentata che comporta sovrapposizioni, perdite economiche per l’indotto e problemi reputazionali. Questi ed altri gli spunti emersi in occasione della tavola rotonda “”, l’appuntamento organizzato da Formiche in collaborazione con IGT e SWG con l’obiettivo di analizzare l’attività di ricerca svolta nell’ultimo triennio dall’Osservatorio promosso dal centro di ricerca. I dati per un “gioco buono” Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico hanno evidenziato miglioramenti nella percezione del settore. Nel 2022 il 76% del campione intervistato si è detto favorevole a punire severamente i ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Più ordine nella regolamentazione del: se da una parte il settore è considerato rilevante per le casse dello Stato, dall’altra soffre i limiti di una governance frammentata che comporta sovrapposizioni, perdite economiche per l’indotto e problemi reputazionali. Questi ed altri gli spunti emersi in occasione della tavola rotonda “”, l’appuntamento organizzato da Formiche in collaborazione con IGT e SWG con l’obiettivo di analizzare l’attività di ricerca svolta nell’ultimo triennio dall’Osservatorio promosso dal centro di ricerca. I dati per un “buono” Lesulhanno evidenziato miglioramenti nella percezione del settore. Nel 2022 il 76% del campione intervistato si è detto favorevole a punire severamente i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paola_tacca : @FraPol2 Al tre a zero ieri mi sono messa a piangere, a chi mi ha chiesto perché ho semplicemente risposto: allora… - LisiMariagrazia : @Rematto4 @lapoelkann_ Lho vista ma meglio giocare per vincere e portarsi avanti che fare grandi prestazioni ma stare sempre dietro - MatteoBandit2 : @InterCM16 @Gazzetta_it Invece prima grandi metodologie di lavoro, che ti portavano a farti ridere dietro da tutta… - SoloNapoli5 : @Pagotto16 @tomorienjoyer_ WOW!!!?? Bella questa sei a 20 punti SOTTO, ti devi giocare un quarto di Champions con no… - 3Maldinista : RT @milannight: Difesa a 4 e un centrocampista in più e siamo tornati a giocare a calcio. Poi certo, leao brahim a saelemaekers che si sblo… -

L'Europa come agnello sacrificale Sono almeno quattro i grandi temi che i paesi mondiali dovrebbero affrontare: il primo è come ... sebbene vi siano molte opportunità economiche e internazionali per giocare un ruolo fondamentale, più o ... Roma torna in A1: il Palazzetto e i progetti per il futuro ... la necessità di giocare le partite al palazzetto di Guidonia e l'obbligo di cambiare mentalità per ... del basket, degli sport da contatto e non solo - afferma l'assessore allo sport, grandi eventi, ... In camper con bambini, guida per un viaggio senza pensieri ... oppure in caso di bambini piu grandi cimentarsi con giochi da tavolo o nella lettura di libri. ... ma considerando che il resto della vacanza lo passeranno a giocare nella natura si potrebbe anche fare ... Sono almeno quattro itemi che i paesi mondiali dovrebbero affrontare: il primo è come ... sebbene vi siano molte opportunità economiche e internazionali perun ruolo fondamentale, più o ...... la necessità dile partite al palazzetto di Guidonia e l'obbligo di cambiare mentalità per ... del basket, degli sport da contatto e non solo - afferma l'assessore allo sport,eventi, ...... oppure in caso di bambini piucimentarsi con giochi da tavolo o nella lettura di libri. ... ma considerando che il resto della vacanza lo passeranno anella natura si potrebbe anche fare ... La squadra biancorossa gioca una grande partita e impatta nella ... Lega Pallavolo Serie A