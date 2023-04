Ginevra, arrestato dopo sette anni l’assassino di Valentina Tarallo, la ricercatrice italiana uccisa a sprangate a Ginevra (Di lunedì 3 aprile 2023) L’11 aprile del 2016 a Ginevra aveva ucciso a sprangate Valentina Tarallo, ricercatrice originaria di Orta Nova, nel Foggiano: ora un uomo di 43 anni accusato dell’omicidio della 28enne è stato arrestato in Senegal, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Valentina Tarallo viveva a La Loggia, in provincia di Torino. dopo la laurea in Biotecnologie si era trasferita a Ginevra per iniziare la carriera di ricercatrice nell’ospedale universitario dove si occupava dello studio di una cura per le malattie rare. Proprio nella città svizzera aveva conosciuto il 43enne senegalese con cui aveva intrecciato una relazione. A causa della gelosia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) L’11 aprile del 2016 aaveva ucciso aoriginaria di Orta Nova, nel Foggiano: ora un uomo di 43accusato dell’omicidio della 28enne è statoin Senegal, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.viveva a La Loggia, in provincia di Torino.la laurea in Biotecnologie si era trasferita aper iniziare la carriera dinell’ospedale universitario dove si occupava dello studio di una cura per le malattie rare. Proprio nella città svizzera aveva conosciuto il 43enne senegalese con cui aveva intrecciato una relazione. A causa della gelosia ...

