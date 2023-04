“GigaBier”, la birra di Elon Musk è disponibile anche in Italia: ecco com’è fatta e quanto costa (Di lunedì 3 aprile 2023) Ricopre ruoli di fondatore, direttore tecnico, amministratore delegato e chi più ne ha più ne metta. È l’uomo più ricco del mondo, nonché ormai (criticatissimo) proprietario e presidente di Twitter. Parliamo, ovviamente, di Elon Musk, il famoso imprenditore di SpaceX e CEO di Tesla. Si torna a scrivere di lui, ma questa volta il motivo è diverso da quello che qualcuno si potrebbe aspettare. Come riportato dal Corriere, infatti, Musk ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto. Di cosa si tratta? Di una birra, che prende il nome di GigaBier, ovvero una birra tedesca targata Tesla. Annunciata da Elon Musk durante la presentazione della Gigafactory tedesca del 2021, GigaBier adesso è realtà ed è sostanzialmente una lager bionda. Pare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Ricopre ruoli di fondatore, direttore tecnico, amministratore delegato e chi più ne ha più ne metta. È l’uomo più ricco del mondo, nonché ormai (criticatissimo) proprietario e presidente di Twitter. Parliamo, ovviamente, di, il famoso imprenditore di SpaceX e CEO di Tesla. Si torna a scrivere di lui, ma questa volta il motivo è diverso da quello che qualcuno si potrebbe aspettare. Come riportato dal Corriere, infatti,ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto. Di cosa si tratta? Di una, che prende il nome di, ovvero unatedesca targata Tesla. Annunciata dadurante la presentazione della Gigafactory tedesca del 2021,adesso è realtà ed è sostanzialmente una lager bionda. Pare che ...

