Giffoni Sei Casali, finanziamento di 30 mila euro per realizzare un’area fitness (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Amministrazione comunale di Giffoni Sei Casali guidata dal Sindaco Francesco Munno, ha ottenuto, dal Dipartimento per lo Sport, un euro nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione. Tale somma verrà investita nell’allestimento di un’area fitness aperta a tutti, inclusiva, priva di barriere architettoniche, dove saranno installate attrezzature sportive. Si tratta di uno spazio immerso nella natura, interamente pensato per gli amanti dello sport. Il Comune di Giffoni Sei Casali per la realizzazione del parco sportivo attrezzato ha individuato un’area già naturalmente votata allo sport all’aperto, lungo un percorso obbligato per gli appassionati di jogging e footing, prevedendo l’installazione di attrezzature rivolte all’utilizzo di più ... Leggi su zon (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Amministrazione comunale diSeiguidata dal Sindaco Francesco Munno, ha ottenuto, dal Dipartimento per lo Sport, unnell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione. Tale somma verrà investita nell’allestimento diaperta a tutti, inclusiva, priva di barriere architettoniche, dove saranno installate attrezzature sportive. Si tratta di uno spazio immerso nella natura, interamente pensato per gli amanti dello sport. Il Comune diSeiper la realizzazione del parco sportivo attrezzato ha individuatogià naturalmente votata allo sport all’aperto, lungo un percorso obbligato per gli appassionati di jogging e footing, prevedendo l’installazione di attrezzature rivolte all’utilizzo di più ...

