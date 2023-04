Giappone: governo, "1,5 milioni di 'autoreclusi sociali', in parte effetto pandemia" (Di lunedì 3 aprile 2023) Tokyo, 3 apr. (Adnkronos) - Quasi 1,5 milioni di persone in età lavorativa in Giappone vivono come reclusi sociali, secondo un sondaggio del governo, con circa un quinto dei casi attribuiti alle pressioni scatenate dalla pandemia di Covid-19. Un gran numero di hikikomori ha affermato di aver iniziato a ritirarsi dalla società tradizionale a causa di problemi di relazione e dopo aver perso o lasciato il lavoro. Una percentuale significativa, il 20,6%, ha affermato che la loro situazione è stata innescata dai cambiamenti nello stile di vita imposti durante la pandemia. Gli hikikomori – persone che si ritirano dalla società, trascorrendo tutto o quasi tutto il loro tempo isolati a casa – rappresentano il 2% delle persone di età compresa tra 15 e 62 anni, secondo il sondaggio che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Tokyo, 3 apr. (Adnkronos) - Quasi 1,5di persone in età lavorativa invivono come reclusi, secondo un sondaggio del, con circa un quinto dei casi attribuiti alle pressioni scatenate dalladi Covid-19. Un gran numero di hikikomori ha affermato di aver iniziato a ritirarsi dalla società tradizionale a causa di problemi di relazione e dopo aver perso o lasciato il lavoro. Una percentuale significativa, il 20,6%, ha affermato che la loro situazione è stata innescata dai cambiamenti nello stile di vita imposti durante la. Gli hikikomori – persone che si ritirano dalla società, trascorrendo tutto o quasi tutto il loro tempo isolati a casa – rappresentano il 2% delle persone di età compresa tra 15 e 62 anni, secondo il sondaggio che ha ...

