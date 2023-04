Gianni Minà, grande testimone del nostro tempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Un’ondata di emozioni, immagini e commenti per la scomparsa del noto giornalista televisivo e scrittore. Maestro delle interviste, ‘un Forrest Gump’ del giornalismo, come lo ricorda Antonello Venditti. Una vita dedicata allo sport, allo spettacolo, alla cultura, alle battaglie per la Libertà di Marcello Lazzerini * Ora che se n’è andato in silenzio per l’ultimo viaggio, accompagnato dai suoi familiari -la moglie Loredana, e dalle figlie Francesca Paola e Marianna- le ultime immagini di Gianni Minà, della sua presenza qui tra noi sono quelle della Camera ardente allestita in Campidoglio a Roma, della bara su cui è deposta una bandiera color granata come quella del suo amato ‘Toro’, circondata dai familiari, dagli amici, dai colleghi, dai partigiani dell’ANPI (l’Associazione cui era iscritto), con i loro fazzoletti rossi al collo, da don Ciotti di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 aprile 2023) Un’ondata di emozioni, immagini e commenti per la scomparsa del noto giornalista televisivo e scrittore. Maestro delle interviste, ‘un Forrest Gump’ del giornalismo, come lo ricorda Antonello Venditti. Una vita dedicata allo sport, allo spettacolo, alla cultura, alle battaglie per la Libertà di Marcello Lazzerini * Ora che se n’è andato in silenzio per l’ultimo viaggio, accompagnato dai suoi familiari -la moglie Loredana, e dalle figlie Francesca Paola e Marianna- le ultime immagini di, della sua presenza qui tra noi sono quelle della Camera ardente allestita in Campidoglio a Roma, della bara su cui è deposta una bandiera color granata come quella del suo amato ‘Toro’, circondata dai familiari, dagli amici, dai colleghi, dai partigiani dell’ANPI (l’Associazione cui era iscritto), con i loro fazzoletti rossi al collo, da don Ciotti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - luchi50135 : RT @ilfattoblog: 'Come si fa a compiangere uno che hai sempre boicottato? Gente senza dignità...' @jacopofo #gianniminà #Rai - RocciaAntonio : @AntonelloAng Il problema di fondo è che tu hai seri problemi,un Gianni miná .....te stesso mestiere della bon anim… -

Gianni Minà ha fatto serata con molti di coloro con cui avremmo voluto fare serata noi. Lui lo ha fatto molto bene. Un libro tira l'altro: i libri più letti nel mese di marzo ... al secondo posto Storia di Un Boxer Latino , l'ultimo libro pubblicato dal compianto Gianni Minà ; terzo posto per una nuova uscita La Malnata , di Beatrice Salvioni , una dura storia di ... Minà e la cena cult: c'era anche Dalila Di Lazzaro. «Mi invitò Leone, noi donne guardammo»