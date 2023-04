Giancarlo Magalli: La politica non fa bene alla Tv (Di lunedì 3 aprile 2023) «La Annunziata sbotta? Nella Rai dei miei tempi non sarebbe successo» La Verità, di Giulia Cazzaniga, pag. 15 Gli domando se abbia il desiderio di fare questa intervista, e si sincera che non si voglia parlare solo della sua malattia. «Me lo chiedono in troppi, sarà che il dolore è diventato una moda. Vedo gente nei talk a parlare dei guai di salute che ha avuto… So che fa parte della vita, e so pure che la drammatizzazione attira il pubblico, penso però che la comunicazione debba avere, anche, un ruolo consolatorio». Giancarlo Magalli, oltre 50 anni di carriera in Rai, qualche settimana fa ha raccontato di aver affrontato un linfoma alla milza. Non si fosse curato, rischiava di avere due mesi di vita. Ha perso 24 chili, ora li sta riprendendo: «Grazie a Dio ho ricominciato a mangiare, muovermi e camminare dopo sette mesi a letto». È ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 aprile 2023) «La Annunziata sbotta? Nella Rai dei miei tempi non sarebbe successo» La Verità, di Giulia Cazzaniga, pag. 15 Gli domando se abbia il desiderio di fare questa intervista, e si sincera che non si voglia parlare solo della sua malattia. «Me lo chiedono in troppi, sarà che il dolore è diventato una moda. Vedo gente nei talk a parlare dei guai di salute che ha avuto… So che fa parte della vita, e so pure che la drammatizzazione attira il pubblico, penso però che la comunicazione debba avere, anche, un ruolo consolatorio»., oltre 50 anni di carriera in Rai, qualche settimana fa ha raccontato di aver affrontato un linfomamilza. Non si fosse curato, rischiava di avere due mesi di vita. Ha perso 24 chili, ora li sta riprendendo: «Grazie a Dio ho ricominciato a mangiare, muovermi e camminare dopo sette mesi a letto». È ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Giancarlo Magalli ricorda: «Ci tiravano le orecchie pure se dicevamo ”casino”. Non entrerei nella casa del Gf per t… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Giancarlo Magalli ricorda: «Ci tiravano le orecchie pure se dicevamo ”casino”. Non entrerei nella casa del Gf per tutto l’… - napolista : #Magalli: «#Totò aveva sempre freddo e non parlava molto. Un uomo cortese ed educato» Giancarlo Magalli a La Verit… - Giusepp65177349 : RT @LaVeritaWeb: Giancarlo Magalli ricorda: «Ci tiravano le orecchie pure se dicevamo ”casino”. Non entrerei nella casa del Gf per tutto l’… - Pierfanze208 : RT @LaVeritaWeb: Giancarlo Magalli ricorda: «Ci tiravano le orecchie pure se dicevamo ”casino”. Non entrerei nella casa del Gf per tutto l’… -