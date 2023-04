Giacomo Cobianchi a SuperNews | “Retegui non è pronto per una big | occhio a Prestianni del Velez Pioli? Il suo ciclo al Milan è finito”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 3 aprile 2023) simple html dom voku html wrapper > Dal tuo punto di vista, nei match di Nations League credi che sarà giusto puntare super dargli continuità o invece lasciar spazio a Immobile?Dipende dalle condizioni di Immobile. Inoltre, ci sarà da capire come si evolverà la situazione degli altri attaccanti: sedovesse trovarsi a giocarsi il posto con Immobile, Scamacca o Raspadori magari non sarà così automatico che giocherà così tanto come ha fatto nella scorsa finestra. Sicuramente, Mancini non lo farà fuori tanto facilmente dopo avergli dato questo spazio: chiaramente, più è la concorrenza, più l’asticella delle pretese verrà alzata. Considerando le big italiane, a chi pensi che farebbe più comodo uno come lui?Il giocatore lo abbiamo visto: ha dei pregi importanti come il fiuto del gol e la presenza in area, ma ha anche dei difetti ...