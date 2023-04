GF VIP | Luca Salatino ‘contro’ Micol e Tavassi | cosa ha detto l’ex concorrente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 aprile 2023) La settima edizione del GF VIP è agli sgoccioli ma le polemiche, così come i rumors sul possibile vincitore del reality non tardano ad arrivare. Dopo quanto accaduto con la madre di, la quale su twitter ha puntato il dito contro la redazione del reality, ecco che anche– ex gieffino e volto di Uomini e Donne – ha avuto qualda dire. GF VIP, Edoardorischia la squalifica nella finale del 3 aprile? Ecco perchéhagieffinoOspite del programma Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus,ha parlato della propria esperienza al Grande Fratello, del suo recente intervento alla schiena, svelando anche con chi dei ...