GF Vip, i concorrenti traggono le somme prima della finale: verità scomode e ultime riflessioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, lunedì 3 aprile, scopriremo il nome del vincitore di questa settima edizione e i concorrenti stanno traendo le somme di questa avventura a un passo dalla finale. I vipponi si sono detti in faccia tutto quello che pensano reciprocamente e non solo. Ci sono stati L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel corsopuntata di questa sera del GF Vip, lunedì 3 aprile, scopriremo il nome del vincitore di questa settima edizione e istanno traendo ledi questa avventura a un passo dalla. I vipponi si sono detti in faccia tutto quello che pensano reciprocamente e non solo. Ci sono stati L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Più il #GFvip continua la sua corsa verso la finalissima e più siamo convinti che a fare la differenza in programmi… - CineGiornale1 : “Sono giorni che non parliamo”: alta tensione al Grande Fratello Vip | Due concorrenti litigano di brutto… - blogtivvu : Nikita vince il Grande Fratello Vip? Gli ex concorrenti che fanno il tifo per lei - stuckjes : Ogni volta che intravedo qualche immagine con i concorrenti del Grande Fratello VIP, non ho minimamente idea chi si… - MassyConlay1 : Tutti questi ex concorrenti, presunti vip, saranno pronti a salire sul carro dei ... questa sera , ma mi auguro pos… -